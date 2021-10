Journées de vaccination massive dans les tribunaux

Afin d’intensifier la campagne de vaccination, le ministère de la Santé a indiqué vendredi dans un communiqué que des journées portes ouvertes seront organisées dans tous les tribunaux de première instance du pays. Elles se dérouleront du 25 au 29 octobre 2021, de 9h à 13h.

Organisées conjointement entre le ministère de la Santé et celui de la justice, cette opération vise les personnes âgées de 18 ans et plus travaillant dans les différentes structures du ministère de la justice et également les visiteurs des tribunaux souhaitant se faire vacciner.

