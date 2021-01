JS Kairouan : Retour de Mourad Okbi

La direction de la Jeunese Sportive de Kairouan vient de trouver un accord avec le coach Mourad Okbi. Ce dernier avait rendu le tablier depuis quelques jours, à cause du manque de moyens mis à sa disposition et de l’effectif très limité. Les responsables aghlabides ont alors fait appel à Chokri Khatoui et un accord de principe a été trouvé.

Mais après les recrutements de Zied Zyadi, Maher Haddad et Moussa Diakite, il a été décidé de rappeler Mourad Okbi qui s’est engagé jusqu’à la fin de la cette saison avec come objectif, sauver l’équipe de la relégation.

Actuellement, la JS Kairouan est lanterne rouge du classement avec seulement 1 point au compteur.

GnetNews