Kadri : « On avait trop respecté le Brésil ! Il faut apprendre de nos erreurs »

Après le 5/1 refilé par le Brésil à la Tunisie, le sélectionneur Jalel Kadri a fait le point sur la rencontre. Interrogé par le service médias de la Fédération tunisienne de football, le coach a déclaré : « Nous avons trop respecté le Brésil. C’est une très grosse équipe avec un énorme potentiel. Mais le score est trop sévère. On n’a pas du tout démérité en deuxième période, mais nous avons été complètement dépassés à l’entame du match. c’était malgré tout un bon test contre une équipe qui a de grandes ambitions pour le Mondial. On ne doit pas rougir du résultat et nous devons apprendre de nos erreurs ».

GnetNews