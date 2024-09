Kaïs Saïed critique l’état de l’environnement et appelle à une nouvelle stratégie

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a rencontré le jeudi 5 septembre 2024, au palais de Carthage, le ministre de l’Environnement, Habib Abid, pour discuter de la situation environnementale du pays.

Lors de cette rencontre, le Président a vivement critiqué la détérioration des conditions environnementales en Tunisie, soulignant que le problème est largement attribuable à des décennies de corruption. Il a révélé que même les fonds étrangers alloués à la protection de l’environnement étaient détournés par ceux censés superviser ces projets. Les infrastructures mises en place pour l’assainissement et la protection de l’environnement n’ont produit que des résultats minimes, avec des fonds publics gaspillés dans des projets non réalisés ou réalisés dans le mépris total des normes nécessaires. « Des villes comme Gabès, Sfax et Kasserine ont été particulièrement touchées par cette détérioration, tandis que certaines entités ont tenté de transformer la Tunisie en une décharge à ciel ouvert », a-il déclaré.

Le Président Saïed a insisté sur la nécessité de traiter les problèmes environnementaux urgents et de mettre en place une nouvelle stratégie nationale globale, impliquant tous les acteurs concernés. Cette stratégie devrait inclure des initiatives dans les domaines de l’urbanisme, de l’énergie, et de la valorisation des déchets, notamment en explorant l’utilisation du phosphogypse dans certaines industries pour le transformer d’un polluant en une ressource exploitée.

Gnetnews