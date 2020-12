Kaïs Saïed dénonce les « corrompus qui veulent participer au dialogue national »

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed a reçu ce mercredi 16 décembre, Nouredinne Tabboubi, le secrétaire général de l’UGTT au Palais de Carthage.

D’après un communiqué publié par la présidence de la république, les deux hommes se sont entretenus sur l’initiative de dialogue nationale lancée par la centrale syndicale. Cette proposition ayant pour but de « parvenir à des solutions et résoudre la crise qui ébranle le pays sur les plans politique, économique et social ».

Durant cette rencontre, Kaïs Saïed a affirmé que ce dialogue doit réunir les bonnes conditions afin de réaliser ces objectifs. A cet égard il a réitéré son refus d’établir un dialogue avec les « corrompus ».

Il a par ailleurs ajouté que « des traîtres ont vendu leur âme à des partis que nous connaissons. Ces personnes devraient être dans les palais de justice et non pas au sein du dialogue national ».

Gnetnews