KaÃ¯s SaÃ¯ed en visite a Bab Souika (VidÃ©o)

Kaïs Saïed en visite a Bab Souika (Vidéo)

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, mercredi 5 février 2025, une série de visites officielles et d’échanges directs avec les citoyens. Sa tournée a débuté au siège de la Commission des confiscations au sein du ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières, avant de se poursuivre au ministère des Finances, puis au palais du gouvernement à la Kasbah.

Ces visites institutionnelles ont été suivies d’un déplacement dans le quartier populaire de Bab Souika, où le Chef de l’État a rencontré un groupe de citoyens. À cette occasion, il a écouté attentivement leurs préoccupations et leurs revendications, réaffirmant sa volonté inébranlable de trouver des solutions globales et équitables pour garantir les droits de tous, conformément à la loi.

Le Président Saïed a insisté sur son engagement à répondre aux attentes et aux aspirations du peuple tunisien, soulignant que ses actions s’inscrivent dans une démarche visant à rétablir la confiance entre l’État et les citoyens. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la présidence pour renforcer la transparence et la justice sociale, tout en œuvrant à la résolution des problèmes économiques et sociaux auxquels fait face le pays.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus la vidéo de cette tournée.

Gnetnews