Kais Saied en visite dans les rues de Tunis et évoque les préoccupations des citoyens

Le Président de la République, Kais Saied, a effectué une tournée dans divers quartiers de la capitale tunisienne ce vendredi 8 septembre 2023. Au cours de sa visite, il a rencontré des citoyens avec lesquels il a échangé et écouté leurs préoccupations, en particulier en ce qui concerne la cherté de certains produits et la disponibilité des produits de première nécessité sur les marchés. Il a également souligné la nécessité de lutter contre toutes les formes de spéculation et de pratiques illégales.

Le Chef de l’État a également examiné les lacunes en matière de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire dans l’une des principales rues de Tunis. Il a insisté sur l’importance pour toutes les municipalités et toutes les autorités responsables dans l’ensemble du pays de jouer leur rôle dans la préservation de l’environnement.

Selon un communiqué de la présidence, la visite du Président Saied dans les quartiers de la capitale a été l’occasion de renforcer le lien entre le Président et les citoyens, ainsi que de prendre connaissance de leurs préoccupations et de leurs besoins. Le Président a souligné son engagement envers la transparence et la lutte contre la corruption pour améliorer les conditions de vie des Tunisiens.

