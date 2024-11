KaÃ¯s SaÃ¯ed nomme Mohamed El Hedi Safer Ã  la tÃªte de la Douane tunisienne

Kaïs Saïed nomme Mohamed El Hedi Safer à la tête de la Douane tunisienne

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 25 novembre 2024, au palais de Carthage, M. Mohamed El Hedi Safer, désigné nouveau directeur général de la douane tunisienne.

Lors de cette rencontre, le Chef de l’État a souligné l’importance stratégique du corps de la douane. Il a rappelé qu’il avait autrefois été intégré aux forces de sécurité intérieure avant de se voir attribuer un cadre juridique spécifique.

Le Président Saïed a insisté sur la nécessité de simplifier les procédures administratives et de mettre en place un système moderne et transparent, garantissant une prestation de services rapide et efficace.

Il a également mis en exergue le rôle de la douane dans la préservation de la sécurité nationale, non seulement sur le plan économique, mais aussi dans d’autres domaines essentiels, notamment le contrôle rigoureux des produits importés pour protéger la santé des citoyens.

