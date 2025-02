KaÃ¯s SaÃ¯ed rÃ©affirme le soutien indÃ©fectible de la Tunisie Ã  la cause palestinienne

Kaïs Saïed réaffirme le soutien indéfectible de la Tunisie à la cause palestinienne

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu jeudi 6 février 2025 au palais de Carthage, le cheikh Dr. Akrama Saïd Sabri, imam et prédicateur de la mosquée Al-Aqsa et président de la Haute instance islamique de Jérusalem.

Lors de cette rencontre, le chef de l’État a réitéré la position constante de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à établir un État indépendant et souverain sur l’ensemble du territoire palestinien, avec Jérusalem comme capitale. Il a rappelé que la ville sainte, première qibla et troisième lieu saint de l’islam, revêt une importance spirituelle et historique inaliénable.

Kaïs Saïed a également évoqué les nombreuses étapes marquantes de la lutte du peuple palestinien contre une guerre d’extermination qui, selon lui, ne vise pas seulement à anéantir une population, mais à briser sa volonté de résistance. Il a souligné que malgré l’intensification des agressions, la détermination du peuple palestinien à recouvrer ses droits reste inébranlable.

Le président tunisien a en outre réaffirmé l’opposition de la Tunisie à toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens, rappelant les événements de 1948, qui avaient conduit à l’exode de près de 85 % des habitants des territoires occupés. Il a également mentionné l’assassinat de Folke Bernadotte par des groupes sionistes à Jérusalem, après qu’il eut proposé une série d’initiatives, dont la reconnaissance du droit des Palestiniens déplacés à revenir sur leur terre et à récupérer leurs biens.

La rencontre a également été l’occasion de saluer la fin de mission de l’ambassadeur de Palestine en Tunisie, Haïl Al-Fahoum. Du côté tunisien, le mufti de la République, le cheikh Hichem Ben Mahmoud, a pris part à l’entretien.

Gnetnews