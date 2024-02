Kamel Feki s’entretient avec son homologue Italien

Le mardi 13 février 2024, le ministre de l’Intérieur tunisien, M. Kamel Feki a eu une conversation téléphonique avec son homologue italien, M. Matteo Piantedosi. Cette discussion faisait suite à une demande de M. Piantedosi en vue de coordonner les résultats de la réunion tripartite qui les a réunis avec leur homologue libyen en novembre 2023 à Rome, la capitale italienne. Au cours de cet échange, les ministres ont examiné la réalité et les perspectives de la coopération ainsi que les programmes de partenariat entre les deux ministères de l’Intérieur, en particulier dans les domaines de la lutte contre l’immigration irrégulière et la criminalité organisée.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, cette conversation a été l’occasion pour les deux parties de réaffirmer leur volonté sincère et leur engagement ferme à renforcer ces relations et à les porter à des niveaux plus élevés.

Les ministres ont également examiné les efforts déployés par les deux parties pour renforcer les capacités des unités de sécurité tunisiennes dans la lutte contre les réseaux impliqués dans la traite des êtres humains et l’organisation de migrations irrégulières entre les deux pays. Ils ont souligné la nécessité de continuer à coopérer dans ce domaine afin de faciliter le retour volontaire des immigrants irréguliers présents dans leur pays d’origine, avec le soutien d’organisations spécialisées des Nations Unies.

Gnetnews