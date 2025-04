Kasserine : Onze personnes impliquées dans une affaire de corruption liée à un projet public à Foussana

Sur instruction du parquet près le tribunal de première instance de Kasserine, cinq personnes ont été placées en garde à vue et six autres entendues en comparution immédiate, mercredi 16 avril 2025, dans le cadre d’une affaire de suspicion de corruption et de détournement de fonds publics. Le dossier concerne un projet de construction d’une maison des jeunes à Foussana.

Selon Imed Amri, premier substitut du procureur de la République et porte-parole des tribunaux de Kasserine, les suspects placés en détention préventive sont notamment l’ancien chef du service des constructions civiles à la direction régionale de l’équipement, un architecte, un ingénieur spécialisé en structures et béton armé, un contrôleur des travaux publics ainsi qu’un entrepreneur du bâtiment.

L’affaire remonte au 6 février dernier, lorsque le gouverneur de Kasserine, Zied Trabelsi, avait ordonné le transfert du dossier au ministère public, à la suite de la découverte d’irrégularités présumées dans la gestion et l’exécution du chantier. Ces anomalies ont soulevé des soupçons de malversations et de mauvaise gestion des deniers publics.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités et d’établir les implications exactes des différents intervenants dans ce projet public.

Gnetnews