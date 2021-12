Kebaier : Drager peut venir ! Maâloul et Chikhaoui ? On attend

A la veille du match qui opposera la Tunisie à la Syrien, le sélectionneur national Mondher Kebaïer a déclaré en conférence de presse que l’équipe est prête et qu’il n’est pas question de sous estimer l’adversaire : « Nous devons jouer à notre meilleur niveau et il est absolument essentiel de se battee sur tous les ballons. Nous respectons toutes les équipe et nous ne sommes pas encore qualifiés. Drager ? Il pourrait rejoindre le groupe dans les prochains jours. Maâloul et Chikhaoui ? Ils s’entrainent en solo et nous attendons l’avis définitif du staff médical ».

GnetNews