Khaled Hosni : « Le coachs doivent arrêter le populisme et devenir pragmatiques »

Le chroniqueur de la radio IFM, Khaled Hosni a parlé du départ de Lassâad Dridi du Club Africain. Sans mâcher ses mots, il a déclaré : « Je ne comprends pas pourquoi les coash acceptent de faire des sacrifices. Ils doivent faire leur travail, être payés et puis c’est tout. Il faut arrêter avec les discours populistes. Plusieurs coachs s’auto détruisent pour rien. Quand on n’a pas les moyens de ses ambitions, il faut partir travailler ailleurs. Il est temps qu’ils comprennent qu’ils doivent penser à l’avenir et privilégier leurs propres intérêts ».

GnetNews