Khaled Nouri en visite à Tripoli: Accord pour l’ouverture de 04 postes frontières communs

Ce mercredi 12 juin 2024, le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri, accompagné d’une délégation de haut niveau, s’est rendu à Tripoli, en Libye. À son arrivée à l’aéroport international de Mitiga, il a été accueilli par le ministre de l’Intérieur libyen par intérim, le général Emad Mustafa Trabelsi.

Cette visite a pour objectif principal d’étudier la coopération sécuritaire entre les ministères de l’Intérieur des deux pays dans l’intérêt commun et d’examiner les procédures de réouverture du poste-frontière de Ras Jdir, en vue de surmonter les difficultés opérationnelles rencontrées à ce poste.

À cette occasion, une réunion conjointe s’est tenue au siège du ministère de l’Intérieur libyen. Les discussions ont porté sur la réouverture du poste-frontière de Ras Jdir, la facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays et l’accélération des travaux de maintenance et d’équipement du poste selon les normes internationales. Les participants ont également exploré des moyens de renforcer les relations bilatérales et de résoudre les obstacles affectant la circulation des voyageurs et des marchandises, notamment le problème des homonymes.

Par ailleurs, le ministre tunisien de l’Intérieur et sa délégation ont rencontré le Premier ministre libyen, Abdulhamid Dbeibah, au siège du Conseil des ministres libyen. Lors de cette rencontre, un protocole d’accord a été signé. Cet accord comprend la réouverture des quatre postes communs au poste-frontière, la résolution du problème des homonymes pour les citoyens des deux pays, ainsi que l’engagement à ouvrir six centres d’enregistrement électronique pour les véhicules des citoyens libyens. Il stipule également qu’aucune taxe ou amende non convenue ne sera imposée.

