L1 – Barrages : La JSK et le CSHL prennent la tête

Le Club Sportif d’Hammam-Lif et la Jeunesse Sportive de Kairouan ont pris la tête du classement du tournoi des barrages. Les Banlieusards du sud se sont imposés 1 à 0 face à l’Olympique de Saidi Bouzid grâce à un but de Nassim Chachia (15′). Quant aux Aghlabides, ils ont battu El Gawafel Sportives de Gafsa sur le même score. C’est Mohamed Mtiri (23′) qui a marqué l’unique but de la rencontre.

Classement :

1/ CS Hammam-Lif 4 points

– JS Kairouan 4 points

3/ EGS Gafsa 3 points

4/ Olympique Saidi Bouzid 0 point

