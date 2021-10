L1 – J03 : L’EST renverse le CAB ! Résultats du jour

Quatre matchs comptant pour troisième journée de la première phase de la Ligue 1 Professionnelle, étaient au programme cet après-midi. L’Espérance Sportive de Tunis s’est imposée, au Bsiri, face au Club Athlétique Bizertin 2 à 1. Les Nordistes ont ouvert la marque par Dembélé à la 20ème minute mais les « Sang et Or » ont réussi à renverser la vapeur après la pause grâce à un auto-goal de Boudrama (51′) et un but de Coulibaly (62′).

Résultats du jour :

Groupe 1 :

Samedi 30 octobre :

CA Bizertin – Espérance de Tunis : 1/2

ES Hammam-Sousse – CS Hammam-Lif : 2/1

Groupe 2 :

CS Chebba – Olympique de Beja : 1/0

ES Zarzis – AS Rejiche : 0/0

