L1 – J08 : CA-ESS & CSS-EST : Voici les dates

La Fédération Tunisienne de Football a annoncé que la huitième journée du championnat aura lieu les 12 et 13 janvier. Le premier choc opposera le Club Africain à l’Etoile du Sahel à Rades tandis que le second mettra aux prises le CS Sfaxien et l’Espérance de Tunis au Mhiri.

Voici le programme :

Mardi 12 janvier :

Club Africain – Etoile du Sahel

Stade Tunisien – ES Metlaoui

Olympique de Beja – CA Bizertin

Mercredi 13 janvier :

CS Sfaxien – Espérance de Tunis

JS Kairouan – AS Soliman

AS Rejiche – US Monastir

US Tataouine – US Ben Guerdane

