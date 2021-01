L1 – J08 : Le CSS domine l’EST ! L’ASS et le CAB s’imposent

Le Club Sportif Sfaxien a remporté le choc de la huitième journée du championnat, face à l’Espérance Sportive de Tunis 2 à 0, mercredi après-midi au Mhiri. Plus agressifs, les joueurs de Boujelbene infligent au club de Bab Souika sa première défaite en Ligue 1 depuis environ un an et demi. Walid Karoui (36′) et Kingsley Eduwo (79′) ont inscrit les buts de la rencontre.

A noter que l’EST a terminé le match à 10 suite à l’expulsion d’Abdelkader Badrane (85′) pour jeu dangereux. Grâce à cette victoire, le CSS revient à trois points de son adversaire du jour avec un match en moins.

Dans les autres rencontres du jour, le CA Bizertin a confirmé son réveil en s’imposant sur la pelouse de l’Olympique de Beja. L’AS Rejiche a dominé l’US Monastir et l’AS Soliman a renversé la JSK (3/2) après avoir été mené 2 à 0. Enfin, au stade Najib Khattab, l’US Tataouine et l’US Ben Guerdane se sont neutralisées.

Résultats du jour :

CS Sfaxien – Espérance de Tunis : 2/0

US Tataouine – US Ben Guerdane : 0/0

Olympique de Beja – CA Bizertin : 0/1

AS Rejiche – US Monastir : 1/0

JS Kairouan – AS Soliman : 2/3

