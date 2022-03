L1-J08 : L’ES Sahel s’impose, l’ES Tunis en Ã©chec

L1-J08 : L’ES Sahel s’impose, l’ES Tunis en échec

Deux matchs comptant pour la huitième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mercredi. A Rades l’Espérance Sportive de Tunis a reçu l’Espoir Sportif de Hammam Sousse. Comme face à l’ESS en C1, les Sang et or ont buté face à la défense et au gardien adverse. Score final (0/0).

Dans le groupe B, l’Etoile Sportive du Sahel a eu le dessus sur l’AS Soliman et s’est imposée (2/0) grâce à Coulibali et Ampaw.

GnetNews