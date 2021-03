L1-J18 : ESS-EST : Voici les formations probables

L’Etoile Sportive du Sahel et l’Espérance Sportive de Tunis s’affrontent, samedi à Hammam-Sousse, dans le cadre du choc de la 18ème journée de la Ligue 1 Professionnelle. La rencontre débutera à 14h00 et sera diffusée par la Wataneya 1 et Al Kass.

Compos probables :

ESS : Mathlouthi, Benayada, Ben Ouannes, Ben Aziza, Naouali, Mbé, Haj Mahmoud, Lahmer, Botman, Karmani, Coulibaly.

EST : Ben Mustapha, Meskini (Nagguez), Badrane, Chammam, Ben Hamida (Rabiî), Coulibaly, Ben Romdhane, Gbo, El Houni, Togui, Khenissi.

GnetNews