L1-J21 : Le CA accroche l’ESS ! Le CAB se relance

L’Etoile Sportive du Sahel et le Club Africain se sont quittés sur le score de deux buts partout, mercredi après-midi, dans le cadre de la 21ème journée de la Ligue 1 Professionnelle. Les Etoilés ont mené 2 à 0 grâce à Tayeb Meziani (49′) et Aymen Sfaxi (68′) mais Chiheb Laâbidi (71′) sur penalty et Saber Khelifa (78′) ont permis aux Clubistesde revenir au score.

Vainqueur de l’Olympique de Beja, le Club Athlétique Bizertin a profité de ce résultat pour revenir à deux points du CA. Dans les autres matchs, l’ES Metaloui a battu le Stade Tunisien (1/0), l’US Monastir s’est inclinée à domicile face à l’AS Rejiche (2/3), l’AS Soliman s’est imposé face à JS Kairouan (2/1) et l’US Ben Guerdane a concédé le nul face à l’US Tataouine.

Rappelons que le choc de la journée, entre l’Espérance de Tunis et le CS Sfaxien, a été reporté à une date ultérieure.

GnetNews