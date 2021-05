L1-J25 : Le CAB bat l’EST, le CA accroché

La 25ème journée de la Ligue 1 Professionnelle s’est déroulée cet après-midi. Le Club Athlétique Bizertin a battu l’Espérance Sportive de Tunis 2 à 0 au Bsiri. Ce succès permet aux joueurs de Sami Gafsi de rester dans la course au maintien. Accroché par l’Olympique de Beja (1/1), le Club Africain n’a toujours pas sauvé sa place en L1.

Les résultats :

US Ben Guerdane – Etoile du Sahel : 1/0

ES Metlaoui – US Monastir : 2/0

US Tataouine – Stade Tunisien : 2/1

CS Sfaxien – JS Kairouan : 2/0

CA Bizertin – Espérance de Tunis : 2/0

AS Soliman – AS Rejiche : 2/1

Club Africain – Olympique de Beja : 1/1

GnetNews