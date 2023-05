L1-Playoffs-J07 : L’USBG et le CA dos à dos ! Voici le classement

Le choc de la 7ème journée de la phase de play-off disputé ce dimanche entre l’US Ben Guerdane et le Club Africain n’a pas connu de vainqueur. Ce match s’est soldé par un résultat nul d’un but partout.

Moez Haj Ali a ouvert le score pour les locaux à la 48ème minute avant une égalisation de Hamdi Laabidi sur un superbe retournée à la 67ème minute.

1- Etoile S. Sahel 19 pts (7j)

2- Club Africain 15 pts (7j)

3- US Ben Guerdane 14 pts (7j)

4- US Monastir 12 pts (7j)

5- Espérance S. de Tunis 11 pts (6j)

6- Club Sportif Sfaxien 10 pts (7j)

7- Olympique de Béja 10 pts (7j)

8- US Tataouine 3 pts (6j)