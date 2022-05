L1-Playout : La quatrième journée profite à l’ES Metlaoui

Les deux matchs comptant pour la quatrième journée de la phase des playout de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce jeudi après midi. Le plus grand bénéficiaire est l’Etoile Sportive de Metlaoui qui a dominé l’Espérance Sportive de Zarzis (1/0) et revient en tête avec 8 points au compteur tout comme l’ESH Sousse et l’Olympique de Beja qui ont fait match nul (0/0).

