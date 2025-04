La BTS finance plus de 16 000 projets en 2024 et franchit le cap des 2 milliards de dinars de budget

La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) a connu une année 2024 particulièrement dynamique, avec le financement de plus de 16 000 projets et micro-entreprises, représentant un volume d’investissement de plus de 325 millions de dinars, selon les indicateurs financiers présentés lors de sa dernière assemblée générale ordinaire.

À travers les associations de microcrédit, la BTS a également accordé 19 000 prêts supplémentaires pour un montant total de 47 millions de dinars, contribuant ainsi à renforcer l’inclusion économique dans les régions.

L’appui de la BTS s’est étendu à 39 sociétés communautaires, dont 29 créées en 2024, pour un coût d’investissement global de 11,1 millions de dinars, illustrant son engagement dans les nouveaux modèles d’économie sociale et solidaire.

Par ailleurs, la dotation budgétaire de la banque a dépassé pour la première fois la barre des 2 milliards de dinars, avec une progression de 8 % des fonds propres, atteignant 128,7 millions de dinars à fin 2024.

Sur le plan des performances, le produit net bancaire a progressé de 6 % pour s’établir à 71,4 millions de dinars, tandis que le résultat d’exploitation a augmenté de 7,6 % pour atteindre 19,8 millions de dinars. La BTS a clôturé l’exercice sur un résultat net positif de 9,5 millions de dinars, selon le communiqué publié à l’issue de la réunion.

Gnetnews