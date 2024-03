Le Ramadan, un mois de convivialité et de réunions familiales, oublié l’isolement imposé par le Covid

Pour de nombreux Tunisiens, le Ramadan est bien plus qu’un simple mois de jeûne. C’est une période de spiritualité, de partage et de rassemblement familial. Pourtant depuis la pandémie de Covid-19, l’idée d’unité s’est fragilisée chez les Tunisiens, laissant place à un individualisme plus important.

Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?

Un retour à la normale ou presque

« Le Ramadan, pour nous, c’est la famille », explique Nadia, une résidente de Tunis. « C’est le moment où nous nous retrouvons tous, généralement chez mes grands-parents, pour rompre le jeûne ensemble ».

Cependant, depuis la pandémie de Covid-19 les restrictions sanitaires ont contraint de nombreuses familles à célébrer le Ramadan de manière restreinte, loin de leurs proches. « C’était une période difficile », confie Karim, un père de famille. « A l’époque nous nous sommes adaptés autant que possible, même si cela n’avait pas la même saveur que nos réunions habituelles. Force est de constater que cela est restée malheureusement de mise, car rares sont les fois où nous nous réunissons. Nous attendons l’Aïd pour se voir en famille ».

Quatre ans plus tard, même après un retour total à la normale, les souvenirs de l’isolement sont encore dans les esprits. « Finalement le Coronavirus aura eu raison de nous. Depuis la pandémie nous ne réunissons que rarement en famille pendant le ramadan », déplore Mohamed.

Malgré cela l’optimisme règne. « Le Ramadan est un moment de joie et de générosité », déclare Faouzia, une mère de famille. « Nous allons le célébrer avec notre famille élargie comme d’habitude car pour moi le ramadan sans famille n’a pas de saveur. D’ailleurs nous n’avons jamais dérogé à cette règle ».

Alors que les rues s’animent pour le Ramadan et que les marchés débordent de produits alimentaires spéciaux, une chose est claire : en Tunisie, l’esprit de convivialité du Ramadan est bien vivant. Les Tunisiens sont prêts à célébrer ce mois béni avec tout le respect et l’amour qui lui sont dus.

Convivialité mais aussi solidarité et piété

Mais au-delà de la simple reprise des rituels traditionnels, le Ramadan en Tunisie est aussi une période de réflexion et de solidarité. « Pendant le Ramadan, nous nous souvenons de ceux qui sont dans le besoin », explique Fatima, une enseignante à Tunis. « Nous préparons des repas pour les plus démunis et nous nous efforçons de partager nos bénédictions avec ceux qui en ont le plus besoin ».

Cette dimension de générosité est profondément ancrée dans la culture tunisienne, et le Ramadan en est l’expression la plus éclatante. « C’est le moment où nous nous rappelons l’importance de la compassion et de la charité », ajoute Ahmed, un commerçant. « Nous faisons de notre mieux pour aider ceux qui sont dans le besoin, que ce soit en offrant de la nourriture ou en apportant un soutien financier ».

En Tunisie, le Ramadan est également une période de ferveur spirituelle intense. « C’est un mois où nous nous tournons vers Dieu avec encore plus de dévotion », explique Amira, jeune mère de famille très pieuse. « Nous multiplions les prières et les lectures du Coran, cherchant à nous rapprocher de notre foi et à purifier nos cœurs », nous dit-elle.

En ce mois de Ramadan, les Tunisiens accueillent cette période sacrée avec une combinaison de ferveur religieuse, de convivialité familiale et de générosité. Que ce soit en retrouvant les traditions ancestrales ou en renforçant leur engagement envers les valeurs spirituelles et humanitaires, les Tunisiens sont prêts à vivre pleinement ce mois béni dans l’espoir d’un avenir meilleur.

Wissal Ayadi