La CPI émet un mandat d’arrêt à l’encontre de Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a été visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) vendredi pour des crimes de guerre présumés commis en Ukraine, selon un communiqué de la CPI.

Le mandat d’arrêt est lié à des accusations de déportation illégale et de transfert illégal de population, notamment des enfants, de l’Ukraine vers la Russie.

La Russie a nié les accusations et a déclaré que toutes les décisions de la CPI étaient « nulles et non avenues ». Le président ukrainien a salué la décision « historique » de la CPI.

Gnetnews