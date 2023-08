« La diplomatie tunisienne est résolue à s’adapter aux évolutions géopolitiques mondiales » (Ammar)

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, s’est entretenu hier, mercredi 30 août, à la Kasbah, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

Hachani a pris connaissance de la marche du travail au ministère, appelant à poursuivre la consécration d’un bon climat de travail en son sein, à travers la mise en place d’un nouvel organigramme, rapporte, en substance, la présidence du gouvernement dans un communiqué.

La diplomatie tunisienne est attachée à ses principes et constantes, et est résolue à s’adapter à la nouvelle donne et aux évolutions géopolitiques mondiales, en vue de garantir un positionnement sain, et renforcer son efficacité économique, a assuré Ammar.

