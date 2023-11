La Tunisie à l’ère du déploiement massif de la fibre optique

La Tunisie, pays au riche patrimoine historique, s’inscrit aujourd’hui dans une nouvelle ère technologique avec le déploiement massif de la fibre optique sur son territoire. Cette avancée significative dans le domaine des télécommunications ouvre de vastes horizons pour le pays, tant sur le plan économique que sur celui de la connectivité.

Si les entreprises ont déjà adopté cette technologie, de plus en plus de foyers s’équipent également offrant un confort de navigation beaucoup plus intéressant.

Amine Achour, Directeur central d’exploitation chez GlobalNet a bien voulu répondre à nos questions.

Le déploiement de la fibre optique

Le projet de déploiement de la fibre optique en Tunisie représente une initiative stratégique visant à moderniser les infrastructures de communication du pays. Ainsi, la popularité de la fibre optique parmi les consommateurs tunisiens connaît une croissance remarquable, affichant une augmentation de 18,2% au cours de la dernière année, selon les statistiques de l’Instance nationale des télécommunications (INT). Cette technologie offre des débits considérablement plus élevés que les technologies xDSL, répondant ainsi aux exigences des consommateurs avides de données dans un environnement numérique en constante expansion.

Amine Achour nous explique que les débuts de la fibre optique en Tunisie ont démarré dans les années 2000.

« Le premier projet a concerné la fibre point à point. Ce type de fibre était destiné aux entreprises. Cette approche offre plusieurs avantages, notamment une bande passante dédiée entre les deux points, ce qui peut conduire à des performances plus élevées et une moindre susceptibilité aux interférences. Cela reste assez cher, mais rappelons que cela est dédié aux entreprises qui peuvent se permettre d’investir dans ce type d’infrastructure », nous dit-il.

En ce qui concerne la fibre optique dite résidentielle, c’est à partir de 2012 que le premier projet pilote a vu le jour. « A l’époque, la fibre optique à destination des foyers a été déployée au niveau de certaines localités de la banlieue Nord de Tunis », précise-t-il.

Après des débuts timides, ce n’est que depuis quelques années que la fibre a connu un déploiement beaucoup plus important, devenant ainsi une nécessité plus qu’un choix. Les principaux opérateurs Télécoms ont uni leurs forces pour mettre en place un réseau de fibre optique à l’échelle nationale, transformant ainsi la manière dont les Tunisiens accèdent à l’Internet. « Ce déploiement n’est pas simplement une mise à niveau des infrastructures, mais plutôt une transition vers une ère où la connectivité rapide et fiable devient la norme », poursuit-il.

Avantages technologiques de la fibre optique

La fibre optique offre une panoplie d’avantages technologiques qui la distinguent des technologies précédentes, telles que l’ADSL. A cet égard, Amine Achour indique dans un premier temps que les débits de la fibre optique sont nettement supérieurs, offrant des vitesses de téléchargement et de téléversement sans précédent. « Cette caractéristique est essentielle à une époque où la demande pour des services gourmands en bande passante, tels que la diffusion de contenu en streaming et les jeux en ligne, ne cesse de croître. De plus, la fibre optique est moins sujette aux interférences, garantissant une connexion stable et une expérience utilisateur optimale ».

En effet, les habitudes de consommation de la connexion internet des Tunisiens a changé depuis quelques années. Par exemple, si par le passé l’utilisation d’une parabole était la norme dans les foyers afin de regarder la télévision, aujourd’hui cela se fait via l’IPTV nécessitant une connexion rapide et fiable.

Le développement des technologies des télévisions ont permis l’accès aux programmes en 4K et qui demandent aussi un débit important pour profiter de la meilleure qualité d’image possible.

Par ailleurs, le directeur central d’exploitation de GlobalNet rappelle que depuis la crise du Covid-19, le développement du télétravail a rendu essentiel l’accès à une connexion de meilleure.

En ce qui concerne le prix des abonnements, Amine Achour souligne que la fibre optique ne coute pas beaucoup plus cher qu’un abonnement ADSL. « La moyenne des tarifs tourne autour des 45DT par mois, soit 3 ou 4 dinars de plus qu’un abonnement ADSL, alors que la fibre optique coute beaucoup plus cher en terme d’infrastructure ».

Aujourd’hui, les opérateurs mènent des campagnes importantes auprès de leurs clients afin de les inciter à migrer vers la fibre optique. « L’ADSL utilisée encore aujourd’hui en Tunisie ne pourra plus répondre au nombre important d’utilisateurs, d’où la nécessité de passer à la fibre optique », relève Achour.

Par ailleurs, le débit moyen en Tunisie est très loin de la norme internationale. Si dans le monde la moyenne est de 95mb/s, en Tunisie elle ne situe qu’à 10mg/s. Ainsi, la Tunisie devra redoubler d’efforts afin de rattraper le retard accumulé dans ce domaine.

Alors que la Tunisie continue son voyage vers une société connectée, la fibre optique demeure le pilier sur lequel repose cette transition vers un avenir numérique prospère.

« La Tunisie a pris le train en marche mais rien n’est perdu, nous pouvons encore rattraper notre retard », conclut Amine Achour.

Wissal Ayadi