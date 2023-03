La FIFA officialise la Coupe du monde à 12 groupes de 4 équipes

C’est officiel. La Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique accueillera 48 équipes. La FIFA s’est réunie ce mardi à Kigali, la capitale du Rwanda, pour officialiser la nouvelle. « Le conseil de la FIFA a approuvé à l’unanimité l’amendement visant à s’accorder sur un format de 48 équipes réparties en 12 groupes de 4, et non plus en 3 groupes de 16 », a annoncé l’instance. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont aux seizièmes de finale. En tout, 104 matches auront été disputés au terme de la compétition.

Le dernier élargissement datait du Mondial 1998 en France. Depuis, la Coupe du monde comptait normalement 32 équipes.