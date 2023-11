La France balayÃ©e par la tempÃªte Ciaran, plus d’un million de foyers privÃ©s d’Ã©lectricitÃ©, un mort et des blessÃ©s

La France balayée par la tempête Ciaran, plus d’un million de foyers privés d’électricité, un mort et des blessés

La France est balayée par la tempête Ciaran, avec un vent ayant soufflé très fort dès la nuit dernière notamment à l’ouest de l’Hexagone, la situation est encore critique dans certains départements encore classés rouge, alors que d’autres départements passent à l’orange. Plus d’un million de foyers sont privés d’électricité.

Les rafales de vent ont été violentes, et ont dépassé les 207 km/ heure dans le Finistère (un département situé dans la région de Bretagne à l’extrême ouest de la France), une vitesse jamais connue, selon les médias français.

Les rafales de vent ont dépassé les 170 km/ heure, 180 Km/ heure et 190 Km/ heure, la tempête a donné lieu à la montée des eaux dans certains départements, ainsi qu’à la chute d’arbres.

Un mort est à déplorer dans l’Aisne (Nord de la France), suite à la chute d’un arbre sur un poids lourds.

La situation s’améliore, quelque peu, ce matin, les vents ont baissé d’intensité dans certaines zones, mais la vigilance devra demeurer de mise. Les autorités centrales et locales, ainsi que les experts météo et les pompiers délivrent, sans cesse, des messages appelant à la vigilance, à rester chez soi, et à ne pas sortir sauf en cas de nécessité impérieuse.

Les chaines françaises d’information continues suivent l’évolution de ce phénomène climatique extrême, relayant les appels à la prudence.

La situation devra s’améliorer en fin de journée, et la nuit prochaine, mais les risques persistent tant que les routes jonchés d’arbres n’auront pas été déblayées.

Le trafic TER est interrompu, ce jeudi 02 novembre, dans l’ensemble des Hauts-de-France (Nord de la France), du fait de cet épisode climatique redoutable.

Gnetnews