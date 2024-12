La Ligue arabe appelle au dialogue et Ã  la prÃ©servation de lâ€™unitÃ© syrienne

La Ligue arabe appelle au dialogue et à la préservation de l’unité syrienne

Dans un communiqué publié le dimanche 8 décembre 2024, le secrétariat général de la Ligue des États arabes a exprimé son inquiétude face aux récents développements en Syrie, qualifiant cette période de « l’une des plus critiques de son histoire moderne ».

La Ligue arabe a exhorté les Syriens à privilégier le dialogue et la tolérance afin de protéger les droits de toutes les composantes de la société syrienne. Le communiqué insiste sur la nécessité de déposer les armes et de préserver les vies et les ressources pour aboutir à une transition politique pacifique et inclusive.

Priorité à l’unité et à la souveraineté

Le secrétariat général a rappelé l’importance de maintenir l’unité territoriale et la souveraineté de la Syrie, tout en rejetant toute ingérence étrangère. Ces principes constituent, selon l’organisation, des éléments centraux du consensus arabe qu’il est essentiel de défendre.

La Ligue arabe a également appelé les acteurs régionaux et internationaux à soutenir le peuple syrien dans cette période de transition. Elle a notamment souligné l’urgence de lever les sanctions économiques pour permettre aux Syriens de reconstruire leur pays et d’envisager un avenir plus prospère.

Condamnation des actions israéliennes

En parallèle, la Ligue arabe a condamné les actions d’Israël, qu’elle qualifie d’illégales, notamment dans le Golan syrien. Elle accuse Israël de profiter de l’instabilité en Syrie pour poursuivre des projets contraires au droit international, y compris l’occupation de nouvelles terres et la remise en question de l’accord de désengagement de 1974.

Soutien indéfectible

Le secrétariat général a réaffirmé son engagement à accompagner et soutenir la Syrie dans cette période délicate. La Ligue arabe insiste sur la responsabilité collective des pays arabes pour garantir une transition politique réussie et préserver la stabilité régionale.

Ce communiqué reflète la position de l’organisation, soucieuse d’équilibrer le respect des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale avec la nécessité de répondre aux aspirations légitimes du peuple syrien.

