La ministre de l’Equipement donne le coup d’envoi de la révision de la stratégie du logement en Tunisie

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a donné, ce lundi 15 avril, le coup d’envoi de la révision de la stratégie du logement en Tunisie, laquelle est passée par de nombreuses étapes depuis l’indépendance, la dernière en date était en 2014.

Ouvrant ce matin à Tunis, un atelier autour de la révision de la stratégie du logement, sous le signe « débat autour de l’habitation », la ministre a indiqué qu’une étude analytique sera réalisée, dans un premier temps, à travers le diagnostic de la situation actuelle, et l’évaluation des politiques suivies, ce qui permettra de parvenir aux solutions appropriées aux problèmes ayant empêché la réalisation des objectifs tracés, s’agissant, notamment, de mettre à disposition l’offre suffisante de logements, et de lotissements et d’endiguer la construction anarchique.

La ministre a indiqué que le secteur du logement est considéré comme l’un des principaux secteurs contribuant à la redynamisation du secteur du bâtiment, et partant, de l’économie nationale, et a connu depuis l’indépendance à ce jour de nombreuses réformes législatives et institutionnelles, afin de le développer, de réaliser de nombreux projets et programmes, et instaurer un dispositif de financement, permettant l’accès de l’ensemble des Tunisiens au logement décent, et mettant à disposition l’habitation abordable à toutes les catégories, notamment, celles à revenu moyen et réduit.

La ministre a considéré qu’il était, désormais, nécessaire de réviser la stratégie actuelle du logement, et d’évaluer la prestation du secteur au cours des dernières décennies, en vue de revoir la politique du logement, et anticiper les besoins du citoyen tunisien, et ce à travers la compression du coût, la mise à disposition des lotissements et logements, et l’ouverture de nouvelles perspectives, notamment pour les classes moyennes et démunies.

Il convient de concevoir des mécanismes d’action, en coordination avec les différentes parties prenantes concernées par le secteur du logement, en vue d’une révision efficace de ladite stratégie, en réunissant les moyens de sa mise en œuvre dans les délais les plus proches, face aux défis posés dans le secteur, afin de faire accéder l’ensemble des Tunisiens au logement décent.

