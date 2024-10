La piscine municipale du BelvÃ©dÃ¨re ouvrira ses portes aux spectacles et Ã©vÃ©nements dÃ¨s le 1er novembre

La piscine municipale du Belvédère ouvrira ses portes aux spectacles et événements dès le 1er novembre

La municipalité de Tunis a annoncé ce jeudi l’ouverture prochaine de la piscine municipale du Belvédère au public, prévue pour le 1er novembre. Cet espace accueillera des spectacles culturels, des événements artistiques ainsi que des cérémonies, y compris des mariages.

Les visiteurs auront également accès à un court de tennis et à un salon de thé dans l’enceinte de la piscine. Quant à la baignade en plein air, elle sera accessible à partir de mai prochain, selon les conditions climatiques.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, la municipalité a invité les particuliers et les associations intéressés par ces services à déposer leurs demandes auprès du siège municipal à la Kasbah ou par courrier recommandé.

Le directeur de la piscine, Sofien Belaid, a indiqué à l’agence TAP que la baignade sera possible entre le 1er mai et le 31 octobre pour les particuliers, associations et clubs, moyennant un tarif de quatre dinars par heure. Le court de tennis sera quant à lui accessible jour et nuit pour 12 dinars de l’heure sans éclairage, et 24 dinars avec éclairage.

Pour rappel, la piscine municipale du Belvédère a été inaugurée lundi soir par le président de la République, Kais Saied, suite à une rénovation menée par la direction de l’ingénierie militaire, avec un investissement de 18 millions de dinars.

