La SONEDE annonce une coupure d’eau de plus de 24 heures dans plusieurs quartiers de Tunis et l’Ariana

La SONEDE annonce perturbations et coupure d’eau à partir de demain, jeudi 24 décembre à 9 heures, dans plusieurs cités et quartiers de Tunis et de l’Ariana.

Les zones concernées sont l’Ariana, la Soukra, Raoued, Ennasr 1 et 2, les jardins d’El-Menzah 1 et 2, El-Menzah 9, El-Menzah 9C, El Menzah 7 bis, El-Manar 1, le campus universitaire, la zone supérieure d’el-Manar 2, le Nord-Hilton, la Cité Roumana à Ras-Tabia, la cité Rafaha Mnihla, et El-Omrane supérieur.

La société nationale d’exploitation et de distribution des eaux impute cette coupure à des travaux de raccordement au niveau du canal principal, rayon 1400 millimètres, au niveau de Ksar Saïed du gouvernorat de Tunis.

La société prévoit un rétablissement de l’eau vendredi 25 décembre, d’une manière progressive, à partir de 14 heures.

