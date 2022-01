La Tunisie a un rôle stratégique et contribue à la sécurité de la navigation en Méditerranée (Africom)

L’Africom (Commandement des États-Unis pour l’Afrique) réitère son engagement stratégique en Tunisie.

La Tunisie est un point focal en Afrique du Nord pour l’Africom, chose qui se traduit par les visites et les entrainements militaires entre les deux parties. Contrairement au Soudan, il ne semble pas que les tensions politiques entre le président Kaïs Saïed, et ses opposants aient impacté la nature des relations militaires américaines en Tunisie.

Dans un entretien avec el-sharq awsat, la porte-parole de l’Africom a déclaré : « Aucun changement n’a touché notre adhésion militaire en Tunisie. Les Etats-Unis sont engagés à appuyer le peuple tunisien, et à soutenir le développement démocratique et économique dans ce pays. Outre notre engagement en faveur de la poursuite de notre coopération militaire et sécuritaire ».

« Le commandement de l’Africom mesure l’importance stratégique de la Tunisie et son rôle en matière de sécurité de la navigation en Méditerranée ». « Nous adhérons avec la Tunisie en matière de renforcement des capacités de nos partenaires à contrer les menaces ».

Elle a ajouté que le commandement américain en Afrique appuyait les efforts de la Tunisie, en vue qu’elle devienne un centre régional d’entraînements.

La Tunisie participe aux exercices militaires multinationaux d’Africom, ainsi qu’aux missions de transport aérien. « Elle partage avec nous l’engagement à atténuer l’influence des organisations extrémistes violentes dans la région », a conclu la porte-parole du commandement US en Afrique.

