La Tunisie appelle à Genève à « une plus grande solidarité en matière de lutte contre la migration irrégulière »

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a réitéré « l’appel de la Tunisie à une plus grande solidarité en matière de lutte contre la migration irrégulière », soulignant la nécessité « d’intensifier l’action internationale afin de remédier aux causes profondes de ce phénomène, ainsi qu’aux réseaux de trafic et de traite de personnes ».

Lors d’un entretien, hier mardi 28 février 2023, avec le Directeur Général de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Antonio Vitorino, en marge de sa visite à Genève, le ministre a réaffirmé l’attachement de la Tunisie au respect des droits des migrants et de leur dignité.

« La Tunisie a toujours prôné une approche cohérente, globale et solidaire en matière de migration, fondée sur les Droits de l’Homme, et associant les considérations liées au développement, à la sécurité et à la justice sociale », a encore, indiqué Ammar, cité par un communiqué du département du Nord-Hilton.

De son côté, le Directeur Général de l’OIM a remercié la Tunisie pour son soutien à l’action de l’OIM et a réaffirmé la disposition de l’Organisation à soutenir notre pays.

Cette rencontre a, par ailleurs, porté sur la coopération existante entre la Tunisie et l’OIM et des opportunités de la développer et de la renforcer dans les domaines prioritaires au plan national.