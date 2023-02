La Tunisie appelle la communauté internationale à assumer sa « responsabilité morale et légale » envers le droit palestinien spolié

La Tunisie appelle « à agir en vue de mettre un terme aux carnages en Palestine occupée, qui sont restés impunis et sans poursuites ».

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Tunis déplore « la poursuite des crimes en Palestine spoliée ». « Les vaillants martyrs sont en train de tomber pour la libération de leurs terres, et le silence continue devant ces pratiques provocatrices à l’encontre du peuple palestinien », souligne la même source, assurant ce dernier du « soutien du peuple tunisien jusqu’à ce qu’il puisse récupérer son droit légitime ».

La Tunisie en appelle à la communauté internationale, « afin qu’elle ne se limite pas à la réprobation et à la condamnation ». Elle devra, en revanche, « assumer sa responsabilité morale et légale, afin que le peuple palestinien récupère sa terre, et instaure son Etat indépendant, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif.

Gnetnews