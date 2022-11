La Tunisie appelle la France à opter pour plus de souplesse en matière d’octroi de visas

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a appelé la partie française à opter pour plus de souplesse en matière de procédures d’octroi du visa.

Lors d’un entretien avec la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en marge du sommet de la Francophonie, les 18 et 19 novembre, le ministre a exprimé « le soulagement des autorités tunisiennes, envers la décision de la partie française, de lever les restrictions imposées en matière de délivrance de visa ».

S’agissant de la question migratoire, le ministre a affirmé « la nécessité d’opter pour une approche globale en la matière, ne reposant pas uniquement sur la dimension sécuritaire, mais aussi sur le concept de développement solidaire ».

Othman Jarandi a affirmé « la nécessité de consolider les formes de coopération tuniso-française dans l’ensemble des domaines, en en explorant des perspectives plus larges, ce qui est à même de conférer une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, et de répondre aux défis internationaux, qui requièrent plus de solidarité et de coordination ».

Il a appelé, à cet effet, à la tenue du conseil supérieur de coopération tuniso-français, étant l’un des principaux mécanismes de coopération bilatérale entre les deux pays.

Concernant la situation en Libye, le ministre a appelé à aider à un règlement sur la base des dénominateurs communs entre les Libyens, en vue de parvenir à une solution rendant sa stabilité à la Libye, et à même de prévenir toute exacerbation, à même d’impacter la sécurité et la paix, notamment face aux répercussions de la crise russe en Ukraine, et de la montée de la migration informelle.

