La Tunisie célèbre la journée de l’Afrique, et affirme sa fierté de son appartenance africaine

La Tunisie célèbre, aux côtés des pays africains frères et des organisations et instances africaines, la Journée de l’Afrique et ce, en commémoration de la fondation de l’Organisation de l’Unité Africaine/Union africaine, qui coïncide cette année avec le 60ème anniversaire de l’avènement de cette organisation.

Nous sommes redevables aux Pères Fondateurs de notre Organisation, qui ont mis le continent sur la voie de l’indépendance, de l’unité, de la modernisation et du développement. L’héritage qu’ils ont laissé aux nouvelles générations en Afrique est fondé sur l’esprit de solidarité, d’unité et de la destinée commune. Grâce à cet héritage, la flamme du mouvement de solidarité africaine brûle toujours, et la contribution du continent et de ses peuples reste efficace et équilibrée dans ce monde contemporain, indique, ce jeudi, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Tunisie exprime, à cet effet, sa fierté d’appartenir à l’Afrique et réaffirme son souci de placer l’action africaine commune, l’inclusion économique et l’intégration régionale au premier plan de sa politique étrangère.

La Tunisie se félicite également des contributions apportées avec les pays africains frères, au sein des différentes organisations régionales et structures africaines, en vue de développer le continent et de soutenir les efforts de paix et de sécurité.

Dans ce contexte, la Tunisie a œuvré et ne cesse de travailler durant son mandat au Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine pour la période 2022-2024, afin de traduire sa vision de placer le développement et la sécurité du continent au centre de ses intérêts et contribuer à trouver des solutions pacifiques justes et durables aux différents problèmes africains dans le but d’atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine pour un continent africain sûr, stable et prospère.

Notre pays a également tenu durant cette période à être une source de proposition positive soutenant la sécurité et la stabilité en Afrique, sur la base des principes de solidarité, d’intégration africaines et de réconciliation et ce, dans un esprit de consensus et de compréhension.

À la lumière des changements géopolitiques et de la polarisation que connaît le monde aujourd’hui, la Tunisie souligne la nécessité de s’attacher davantage aux principes et valeurs de l’Union Africaine mais aussi de travailler inlassablement afin de relever les défis et aboutir à des solutions africaines innovantes aux problèmes du continent, tout en préservant l’indépendance de ses pays et la non-ingérence dans leurs affaires internes.

D’après Communiqué