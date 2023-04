« La Tunisie compte sur le soutien de l’Arabie saoudite » (Bouderbala)

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, s’est entretenu, ce mercredi 26 avril au Bardo, avec l’ambassadeur d’Arabie Saoudite à Tunis, Abdelaziz Ben Ali Sakr.

Le diplomate saoudien a salué la cadence de coopération entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite, affirmant les dispositions de son pays à continuer son soutien au nôtre dans tous les domaines.

Il a, ainsi, évoqué de nombreux programmes et projets conjoints, notamment le centre hospitalo-universitaire, du roi Salmane Ibn Abdelaziz à Kairouan, financé par le fonds saoudien pour le développement (FSD).

Le Royaume saoudien se tient aux côtés de la Tunisie, et appuie son processus de développement, eu égard aux relations historiques anciennes entre les deux pays, a-t-il affirmé.

Le diplomate saoudien s’est arrêté à la colonie tunisienne en Arabie Saoudite, sa compétence et son expérience qui lui valent respect et considération.

Abdelaziz Ben Ali Sakr s’est dit satisfait des relations entre l’Assemblée des représentants du peuple, et le Conseil de la Choura saoudien, en prônant leur impulsion à travers l’échange de visites et d’expériences, notamment au niveau du groupe d’amitié parlementaire.

Brahim Bouderbala a dit son estime au soutien de l’Arabie saoudite à la Tunisie, à ses différentes étapes historiques, ainsi qu’à son processus transitoire, et aux pas franchis, actuellement, sur la voie de la construction de ses institutions, conformément à une nouvelle constitution.

Le président de l’ARP a indiqué que l’étape actuelle requiert une solidarité nationale et une contribution de toutes les parties, ainsi qu’un soutien de la part des frères et amis, en prime l’Arabie saoudite sur laquelle la Tunisie compte, en vue de soutenir, davantage, ses projets de développement économiques et sociaux.

Il a, par ailleurs, souligné les dispositions de l’institution parlementaire à poursuivre la coopération avec le Conseil saoudien de la Choura, soulignant l’importance que requiert les relations parlementaires, en matière de coopération bilatérale et de rapprochement entre les peuples.

Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué l’action arabe commune, les relations interarabes, les évolutions sur la double scène arabe et internationale, et ce qu’elles requièrent en termes d’intensification de la coopération et d’actions tant à l’échelle bilatérale, que multilatérale.

Gnetnews