La Tunisie condamne le détournement d’un navire-cargo émirati au large du Yémen

La Tunisie condamne ce mercredi 12 janvier le détournement d’un navire-cargo battant pavillon émirati, au large de la province côtière Al Hudaydah (Yémen).

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, paru en cette fin de matinée, Tunis appelle « la communauté internationale à assumer son entière responsabilité, en matière de libération de ce bateau et de son équipage ».

La même source dénonce, en préambule, « les actes criminels et les pratiques violant le droit et les traités internationaux, et représentant une menace pour la liberté et la sécurité de la navigation internationale ».

Gnetnews