La Tunisie continue Ã  maÃ®triser lâ€™Ã©pidÃ©mie du Coronavirus, face Ã  une nouvelle flambÃ©e en Europe

A l’heure où l’Europe connait une nouvelle flambée des contaminations par le Coronavirus, suscitant l’inquiétude de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et poussant certains pays à remettre en place des restrictions, la Tunisie continue à maîtriser la pandémie, face à une amélioration sensible et durable de la situation épidémique, tout en étant vigilante, notamment sur les frontières, pour éviter que de nouveaux variants n’entrent sur le territoire national.

Le ministère de la Santé annonce que 54 nouveaux cas de contamination par le coronavirus ont été recensés à la date du 06 novembre, après la parution des résultats de 3256 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 1,66 %.

Le bilan s’élève à 713 308 contaminations sur un ensemble de 3 097 624 analyses en laboratoire.

Quelque 126 personnes se sont déclarées rétablies, portant le total à 686 886 guérisons.

La Tunisie déplore 25 276 morts des suites du Coronavirus depuis l’avènement de la pandémie, dont deux décès signalés au cours des dernières 24 heures,

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à l’heure qu’il est, 206 malades du Coronavirus, 62 sont placés en réanimation et 16 sous respiration artificielle.

