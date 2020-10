La Tunisie décrète des mesures spéciales pour la prévention, le dépistage et la lutte contre le Sars Cov-2

Un décret gouvernemental n’o 781 du 14 octobre 2020 portant sur des dispositions spéciales liées à la prévention, au dépistage et à la limitation de la propagation du Coronavirus, Sars Cov-2, vient d’être publié dans la dernière édition du Journal officiel.

Le décret procède, dans son article 2, à la définition des concepts liés à la contamination du Coronavirus :

*Cas confirmé : Toute personne dont l’analyse RT-PCR ou toute autre analyse homologuée par le ministère de la Santé est positive ;

*Cas suspect : Toute personne présentant des symptômes du Sars Cov-2, ou ayant été en contact avec un cas malade ;

*Cas probable : Toute personne ayant été en proche contact avec un malade, ou ayant des symptômes d’inflammation de l’appareil respiratoire, avec l’apparition de signes à l’examen du scanner ;

*Cas en cours de dépistage : Tout cas suspect ou probable en attendant le résultat de l’analyse RT-PCR ou toute autre analyse homologuée par le ministère de la Santé ;

*Proches Contacts : toutes les personnes ayant été en contact avec un cas confirmé, pendant 15 minutes ou plus, à une distance inférieure à un 1,5 mètres, sans port du masque ;

*Suivi des cas : recherche active des cas-contact de cas confirmés présentant les symptômes du Sars Cov-2, parmi les personnes ayant des symptômes ;

*Confinement sanitaire : placer une personne en auto-isolement pour une période définie par l’autorité sanitaire compétente, conformément au protocole sanitaire, actualisé selon l’évolution de la situation épidémiologique et les découvertes scientifiques ;

*Isolement sanitaire : placer les cas confirmés à l’auto-isolement, où en confinement obligatoire ;

*Cas communautaires : 3 cas confirmés au minimum signalés en moins d’une semaine, au même lieu de résidence, de travail ou autre endroit fermé.

*Chaînes de transmission : Les cas de contagion enregistrés à partir du 1er cas confirmé.

Quelles dispositions pour les arrivants en Tunisie pour un séjour de plus de 5 jours ?

Selon l’article 3 de ce texte, les autorités sanitaires fixent les cas qui requièrent un test RT-PCR ou toute autre analyse, en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique, des connaissances et des découvertes, en s’inspirant des avis des experts.

Le même article appelle l’ensemble des intervenants à s’en tenir aux orientations inscrites au protocole sanitaire paru sur le site officiel du ministère de la Santé en matière de prise en charge des cas suspects ou probables, des arrivants en Tunisie pour un séjour supérieur à 5 jours, en provenance de pays fixés par le ministère de la Santé, ainsi que des décès classés « décès-Covid ».

Les personnes concernées par le confinement ou par l’isolement doivent se conformer aux instructions des autorités sanitaires compétentes.

Les responsables des structures de santé publiques et privées doivent fournir les moyens de prévention nécessaires pour leur personnel, en garantissant les conditions d’hygiène, et l’application des mesures préventives, et des protocoles sanitaires, en collaboration avec les autorités sanitaires.

La population devra, selon l’article 6, se conformer aux mesures préventives édictées par les autorités sanitaires, les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires.

Ce décret gouvernemental spécifie les mesures devant être prises lorsque des cas de contamination sont enregistrés chez le personnel de santé, ou des cas communautaires en milieu professionnel autre que la santé ; en milieu scolaire, ou dans la société. Le texte impose, le cas échéant, l’application du protocole sanitaire, la fermeture des espaces touchés, etc.

L’article 11 dudit décret appelle les directeurs régionaux de Santé à coordonner avec les services régionaux des différents secteurs, en vue de la mise en place d’une cellule d’écoute, et si nécessaire de soutien psychologique des cas évoqués ci-dessus.

Une cellule analogue devra être installée en milieu scolaire.

