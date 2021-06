Mondher Kebaïer : « Notre bilan est largement positif »

Après le revers essuyé face à l’Algérie, la sélection tunisienne de football n’a pas brillé face au Mali, mais elle a fini par s’imposer. Grâce à une passe décisive de Drage, Ben Slimane a signé le but de la victoire à la dernière minute de la rencontre d’un tri puissant en pleine surface, parti se loger dans le petit filet.

C’est le cinquième succès de la Tunisie face au Mali en dix confrontations. Interrogé par la TVN1, Mondher Kebaïer a déclaré : « Une victoire importante et qui nous permet de finir le stage sur une bonne note. L’intégration des nouveaux joueurs s’est globalement bien passée. Le but marqué à la dernière minute est une preuve que le moral et la concentration sont là. Nous vivons bien dans le groupe. Notre bilan est largement positif et nous n’avons perdu que contre le champion d’Afrique en titre ».

GnetNews