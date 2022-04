La Tunisie encourt un risque réel d’isolement diplomatique (Néjib Hachana)

Le diplomate et ancien ambassadeur de Tunisie à Washington, Néjib Hachana, a déclaré ce mercredi 27 avril, que la réaction des Etats-Unis à la décision du président de la république de restructurer l’instance électorale était attendue.

L’administration américaine avait exprimé sa préoccupation envers cette décision unilatérale, comme l’a souligné le porte-parole du département d’Etat, Ned Price.

Intervenu sur Jawhara, le diplomate a indiqué que « la conscience politique américaine n’accepte aucune atteinte à toute instance constitutionnelle ou démocratique élue », signalant que « le degré de tension est monté d’un cran dans les communiqués politiques du département d’Etat américain ».

Hachana a pointé « une faiblesse en matière de prestation diplomatique tunisienne au cours de la dernière période, et un grand recul dans les relations de la Tunisie avec l’étranger ».

« Il faudrait anticiper, réparer le préjudice, mener une campagne explicative et communicationnelle directe, et poser les raisons et les contraintes ayant conduit à prendre une telle décision », a-t-il préconisé.

Cette démarche devra être menée via l’ambassade tunisienne, ou l’envoi d’émissaires spéciaux porteurs de messages explicatifs, a fortiori face à un risque réel d’isolement politique, a-t-il averti.

« Il ne faut pas que l’on reste les bras croisés, car cela va toucher à l’image de la Tunisie, la position américaine a ses déclinaisons et ses répercussions », a souligné l’ex-ambassadeur.

