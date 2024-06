La Tunisie envoie une aide alimentaire au peuple palestinien par avion militaire

Un avion militaire tunisien transportant plus de 14 tonnes de denrées alimentaires à destination du peuple palestinien a décollé ce matin de l’aéroport militaire de l’Aouina à Tunis, selon les déclarations de Mustapha Ferjani, ministre conseiller à la présidence de la République.

Cette initiative, ordonnée par le Président Kais Saïed, vise à répondre aux besoins alimentaires urgents face au siège persistant imposé au peuple palestinien par l’entité sioniste occupante, a précisé Ferjani à l’Agence Tunis Afrique presse (TAP) sur place.

Ferjani a souligné que l’envoi de cette aide s’est effectué en coordination étroite avec l’Egypte et via l’ambassade de Tunisie au Caire. Il a affirmé que la Tunisie prévoit d’envoyer d’autres cargaisons d’aide dans les prochains jours, en soutien continu à la résistance du peuple palestinien contre les injustices infligées par l’occupation israélienne.

L’objectif principal de cette aide alimentaire est de soulager partiellement le siège imposé au peuple palestinien, a-t-il ajouté. Ferjani a également réitéré la condamnation de la Tunisie face aux violations et aux crimes perpétrés à Gaza, particulièrement la famine touchant les plus vulnérables, tels que les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées.

Gnetnews