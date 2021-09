La Tunisie est en train de construire une démocratie « réelle » et « saine » (Jarandi à l’ONU)

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a affirmé que « la démocratie en Tunisie est un choix irréversible ».

Lors d’un discours à la tribune de l’ONU, à l’occasion de la 76ème session de son Assemblée Générale, le ministre a indiqué que la Tunisie était en train de bâtir « une démocratie réelle et saine ». « Une construction entamée à travers les dispositions exceptionnelles prises par le président de la République pour rectifier le processus démocratique, de manière à répondre à la volonté du peuple tunisien, et ses attentes légitimes pour un régime garant de sa souveraineté, ses droits, libertés et dignité ».

Il a ajouté « les droits de l’homme, et les libertés publiques et individuelles étaient garanties dans le cadre des institutions qui veillent sur la suprématie de la loi et les principes de bonne gouvernance ».

« La construction d’un État stable rassemblant l’ensemble de ses citoyens sur un pied d’égalité est une condition sine qua non pour l’instauration d’une paix civile, la réalisation du développement durable et le respect des droits de l’homme », a-t-il encore souligné.

Le ministre a, par ailleurs, assuré que « la Tunisie allait poursuivre son rôle influent dans son environnement direct régional, en présentant le soutien et l’assistance aux Libyens pour parachever le processus politique ».

Le chef de la diplomatie tunisienne a appelé l’organisation des Nations-Unies « à mettre un terme à la souffrance du peuple palestinien ». « Il est inacceptable que la situation en Palestine demeure en l’état, si l’on veut que le monde se remette ; car la guérison réelle n’est pas des pandémies, mais des injustices et tragédies des peuples ».

Le ministre a évoqué, en conclusion, la tenue en novembre prochain à l’Île de Djerba de la 18ème session du Sommet de la Francophonie, ainsi que l’organisation en 2022 en Tunisie de la la 8ème édition de la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique (TICAD 08), ce qui est à même de renforcer le développement équitable et solidaire en vue d’un monde plus juste et plus stable.

Gnetnews