La Tunisie est pleinement disposÃ©e Ã  accueillir la confÃ©rence de la TICAD 08 (Bouden)

La Tunisie est pleinement disposée à accueillir la conférence de la TICAD 08 (Bouden)

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a affirmé hier, mercredi 06 juillet 2022, lors d’une conférence de presse à Dar Dhiaffa à Carthage, que « la Tunisie était pleinement disposée à abriter la conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique, dans sa 8ème édition, Ticad 08, grâce aux efforts de l’ensemble des parties prenantes, et à la faveur de la coopération constructive avec la partie japonaise ».

Bouden a considéré que « cette manifestation économique allait instituer une nouvelle étape sur la voie du partenariat afro-nippon, dans toutes ses dimensions humaine et culturelle ; un partenariat fondé sur le développement solidaire et équitable en vue de d’amorcer la détente intégrale et durable escomptée », a-t-elle ajouté, citée dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

« Parmi les enseignements tirés de l’expérience du Covid-19 est que le développement n’est pas une fin en soi, mais l’homme est au centre du développement et sa finalité », a-t-elle souligné.

Bouden a considéré que les politiques protectionnistes ne pouvaient donner lieu à des solutions collectives. La solidarité internationale est, en revanche, en mesure de nous conduire vers des perspectives plus vastes, et dégager les facteurs et conditions de la reconstruction, c’est ce que la Tunisie tend à traduire à travers le slogan de cette édition « les priorités du développement en Afrique après le Covid-19 ».

Forum économique en présence de 300 entreprises japonaises, africaines et tunisiennes

La huitième édition de la Ticad 8 sera focalisée sur trois principales thématiques : « Le développement durable intégral, la lutte contre les disparités économiques, et enfin la construction de sociétés stables, résilientes et sûres en Afrique ».

Elle a affirmé la détermination « à assurer une large présence du secteur privé au forum économique de la Ticad-8, qui se tiendra sous le haut patronage du président de la république, Kaïs Saïed, du président sénégalais, et du Premier ministre japonais ».

Des programmes de soutien financier, techniques et des dispositions préférentielles, environnementales et d’investissement, à même d’accueillir les hommes d’affaires japonais, africains et autres seront à l’ordre du jour, a-t-elle dit.

Cette rencontre verra la participation de plus de 300 managers dans les plus grandes entreprises japonaises et africaines, et permettra d’explorer de nouvelles opportunités de coopération dans l’ensemble des secteurs vitaux, à l’instar de la technologie numérique, la recherche scientifique l’économie verte, le développement humain, l’incitation des jeunes entrepreneurs à créer des entreprises naissantes dans différents secteurs.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, et président de la commission d’organisation de la Ticad 08, Othman Jarandi, a indiqué que « la conférence se répartit en trois principaux volets : le premier porte sur une rencontre au sommet au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement africains, en présence du Premier ministre japonais, le forum économique avec la participation de plus de 300 entreprises japonaises, africaines, et tunisienne, outre des dizaines d’activités parallèles, des conférences et des ateliers dans les domaines économiques, financiers et scientifiques ».

Gnetnews