« La Tunisie est prête à recevoir n’importe quel Tunisien, mais cela doit se faire selon les conditions et règlements » (Charfeddine)

En visite à Tunis ce vendredi 6 novembre, le ministre de l’intérieur français, Gérald Darmanin, a déclaré que le «le terrorisme est une idéologie à ne confondre en aucun cas avec la grande religion musulmane faite de tolérance ». Cette déclaration a été faite à la presse à l’issu de sa rencontre avec son homologue Tunisien Taoufik Charfeddine.

Ainsi, le ministre français a salué les les efforts fournis par la Tunisie afin de fournir les informations nécessaires à la France après l’attentat de Nice perpétré par un ressortissant Tunisien.

« Nous combattons ensemble le terrorisme qui a frappé plusieurs pays du monde et nous continuerons à échanger les informations pour lutter contre cette idéologie à ne confondre, d’ailleurs avec aucune religion », a-t-il dit.

Par ailleurs, les deux hommes ont échangé sur la question de la migration irrégulière et surtout de l’expulsion des Tunisiens en situation irrégulière. A cet égard, Charfeddine a indiqué que la Tunisie est «prête à recevoir n’importe quel Tunisien, mais cela doit se faire selon les conditions et règlements » prévus par le droit international et en « préservant la dignité du Tunisien », a-t-il dit.

D’après l’entourage du Ministre Darmanin, ce dernier a présenté lors de sa visite une liste de ressortissants tunisiens en situation irrégulière en France et soupçonnés d’être radicalisés, une démarche qu’il compte répéter dimanche en Algérie, après avoir fait la même chose au Maroc en octobre.

Une soixantaine de Tunisiens en situation irrrégulière sont fichés pour radicalisation, dont 20 sont immédiatement expulsables après avoir épuisé tous les recours, à peu près autant de Marocains et de Russes, et un peu plus d’Algériens, a précisé la même source.

Une partie de ces personnes sont en prison, dont certaines ont été condamnées dans des affaires de terrorisme mais aucun n’a commis d’attentat.

De son côté, la présidence tunisienne a également indiqué que les autorités allaient « essayer de trouver une solution aux obstacles » en matière d’expulsion, après une rencontre entre M. Darmanin et le président Kais Saied.

Par ailleurs, Charfeddine a affirmé le soutien du peuple tunisien avec le peuple français suite aux récentes attaques terroristes, rappelant que la Tunisie a été aussi ciblée par des attaques similaires-dont celle d’Akouda parce qu’elle a choisi le processus de la démocratie et de la liberté.

Charfefddine a indiqué que la lutte contre le terrorisme doit être internationale, soulignant que l’islam appelle à la tolérance et à la paix et que les terroristes, qui sont des criminels, n’ont aucun rapport avec cette religion.

Gnetnews